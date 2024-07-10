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13:23, 10 июля 2024Россия

Белгородский губернатор показал кадры последствий удара ВСУ «Ураганом» по Шебекино

Белгородский глава Гладков опубликовал фото последствий удара ВСУ по Шебекино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино Белгородской области ракетой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» зафиксированы повреждения в трех жилых домах, двух социальных и пяти коммерческих объектах. Кадры последствий атаки показал в своем Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.

На опубликованных чиновником снимках видно, что в одном из жилых домов выбиты оконные стекла в десятке квартир, также у дома посечен фасад. Судя по фото, один из припаркованных на улице автомобилей сгорел, еще два получили серьезные повреждения.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Кроме того, по сообщению Гладкова, травмы различной степени тяжести получили восемь человек, одного из которых спасти не удалось. «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается», — подытожил губернатор.

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Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, власти делают все для защиты Белгородской области от ударов ВСУ, однако обеспечение безопасности региона занимает время. Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступательную операцию в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.

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      Марк Леонов
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