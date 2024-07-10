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20:52, 10 июля 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса оголила грудь на рынке

Фото: @scoutlaruewillis

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, модель Скаут Уиллис обнажилась на рынке. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Папарацци запечатлели 32-летнюю знаменитость в магазине одежды в Лос-Анджелесе, США. На ряде размещенных кадров видно, как во время разговора с продавщицей манекенщица разделась до нижнего белья. При этом на других снимках она предстала перед камерами в розовых босоножках на массивной подошве, синих брюках, оформленных светлым узором, и с голой грудью.

Кроме того, журналисты сфотографировали звезду в прозрачном топе и синих трусах с высокой посадкой, а также кружевном бюстгальтере и серой юбке.

В июне сообщалось, что Скаут Уиллис чуть не потеряла штаны перед папарацци.

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      Карина Черных
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