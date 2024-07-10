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17:29, 10 июля 2024Путешествия

Двое россиян с бутылкой виски устроили массовую драку в самолете

Двое пьяных россиян устроили массовую драку на рейсе из Антальи в Казань

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Двое пьяных россиян с бутылкой виски устроили массовую драку на рейсе из Антальи в Казань. Подробностями истории поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, сначала пассажиры с именами Игорь и Артем расположились в разных частях самолета. Но потом один из них захотел оплатить другу место рядом с собой, и мужчины полетели вместе. Вскоре после взлета путешественники начали громко ругаться и вести себя неадекватно, игнорируя при этом замечания членов экипажа и попутчиков.

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Как пишет издание, Артем также пинал переднее кресло и оскорблял сидящую на нем девушку, которую он назвал своей сожительницей. Пассажирка попросила бортпроводниц пересадить ее с детьми, но в салоне не оказалось свободных мест.

Когда мужчины получили первое замечание от командира воздушного судна (КВС), они на время успокоились, но примерно через полтора часа продолжили кричать и материться. Уставшие от пьяных выходок попутчики накинулись на Артема и Игоря, и на борту произошла массовая драка. Тогда КВС по громкой связи потребовал от дебоширов прекратить беспорядки.

Несмотря на это до конца полета буйные пассажиры продолжали провоцировать окружающих на конфликт, пытались их толкнуть и снять на видео, а также прятали бутылку с алкоголем на багажную полку. Более того, один из очевидцев рассказал, что в ответ на попытки «сожительницы» успокоить Артема мужчина ударил ее кулаком в лицо, а после посадки оттаскал ее за волосы.

Ранее пассажиры авиакомпании Ryanair устроили массовую драку во время полета и сорвали рейс. Конфликт начался с того, что один из путешественников захотел пересесть на другое место.

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      Марина Черняк
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