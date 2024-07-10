Французский генерал дал характеристику новому генсеку НАТО

Французский генерал Делавард: НАТО при Рютте не принесет Европе ничего хорошего

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, который в октябре 2024 года придет на смену Йенсу Столтенбергу, был выбран под давлением США, рассказал французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. В разговоре с РИА Новости он дал Рютте характеристику.

Он назвал нового генсека клоном Столтенберга, а также заявил, что его назначение не принесет Европе ничего хорошего. «Назначение Марка Рютте, как и его предшественников, было навязано Вашингтоном. Он был выбран потому, что считался совместимым с неоконсервативной идеологией, которая сегодня господствует как в США, так и в ЕС», — объяснил Делавард.

Как считает эксперт, позиция НАТО по России и Китаю при Рютте не поменяется. «Его руководство останется ястребиным и русофобским», — отметил он, допустив, что несмотря на то, что его риторика в отношении Москвы и Пекина не изменится, ее интенсивность снизится.

Ранее доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке рассказал, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте столкнется с противоречиями внутри альянса.