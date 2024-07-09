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10:08, 9 июля 2024Мир

Влияние нового генсека НАТО на противоречия внутри альянса раскрыли

Политолог Жаке: новый генсек НАТО Рютте столкнется с противоречиями внутри блока
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который вступит в должность в октябре этого года, столкнется с противоречиями внутри альянса. Об этом заявил доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке, передает РИА Новости.

«Марк Рютте столкнется со множеством вызовов. В том числе ему предстоит добиваться единства в атлантическом блоке, при том что ряд его членов, таких как Венгрия, Словакия и Турция, отстаивают свои собственные стратегические интересы, проводят более автономную внешнюю политику», — рассказал политолог.

Жаке также подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо менять собственные оборонные доктрины с учетом международных реалий. Однако противоречия стран — членов блока, в том числе по конфликту на Украине, усложняют поиск консенсуса.

Ранее Жаке заявил, что Европейский союз не добьется автономии от США в вопросах безопасности и внешней политики при сохранении нынешнего курса НАТО в отношении России. Он добавил, что назначение нового генсека Рютте подтверждает уже принятый конфронтационный подход к отношениям с Москвой.

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      Максим Габриелян
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