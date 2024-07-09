Эксперт Жако: ЕС не добьется автономии от США при сохранении политики НАТО

Европейский союз (ЕС) не добьется автономии от США в вопросах безопасности и внешней политики при сохранении нынешнего курса НАТО в отношении России. Об этом заявил доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке, сообщает РИА Новости.

По его словам, назначение нового генсека альянса Марка Рютте подтверждает уже принятый в НАТО конфронтационный подход к отношениям с Москвой.

«Это помешает достижению его независимости или, по крайней мере, стратегической автономии в вопросах внешней политики и безопасности», — отметил эксперт.

Ранее французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард заявил, что НАТО скоро неминуемо столкнется с экономическими трудностями, которые повлияют на ее военные возможности и сплоченность. Он добавил, что русофобская политика блока не изменится, хотя ее напор неизбежно снизится.