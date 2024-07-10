Гинеколог предупредила женщин о тяжелых металлах в тампонах

Гинеколог Илюхина: в гигиенических тампонах нашли следы тяжелых металлов

В женских гигиенических тампонах нашли следы тяжелых металлов, в том числе оказалось, что в них превышена допустимая концентрация свинца, кадмия и мышьяка. Об этом предупредила гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале.

Илюхина рассказала, что в США впервые изучили тампоны на предмет содержания в них токсичных металлов. Всего было протестировано 30 наименований гигиенических средств от 14 производителей. Во всех образцах, по словам гинеколога, были найдены измеримые концентрации всех 16 металлов, в том числе повышенный уровень свинца, кадмия и мышьяка. «Ученые предполагают, что металлы могли попасть в тампоны разными путями. Например, содержащийся в них хлопковый материал мог впитать металлы из воды, воздуха либо почвы в результате загрязнения. Такое возможно, если хлопковое поле находилось вблизи промышленных заводов», — отметила врач.

Илюхина отметила, что в настоящее время невозможно объективно оценить опасность, которую тампоны могут представлять для здоровья женщины. «В представленной работе не рассматривали, выделяются ли выявленные вещества из тампонов во время их использования и происходит ли всасывание», — объяснила врач. Она добавила, что эту работу предстоит проделать в следующих исследованиях.

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