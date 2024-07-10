Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:03, 10 июля 2024Забота о себе

Гинеколог предупредила женщин о тяжелых металлах в тампонах

Гинеколог Илюхина: в гигиенических тампонах нашли следы тяжелых металлов

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

В женских гигиенических тампонах нашли следы тяжелых металлов, в том числе оказалось, что в них превышена допустимая концентрация свинца, кадмия и мышьяка. Об этом предупредила гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале.

Илюхина рассказала, что в США впервые изучили тампоны на предмет содержания в них токсичных металлов. Всего было протестировано 30 наименований гигиенических средств от 14 производителей. Во всех образцах, по словам гинеколога, были найдены измеримые концентрации всех 16 металлов, в том числе повышенный уровень свинца, кадмия и мышьяка. «Ученые предполагают, что металлы могли попасть в тампоны разными путями. Например, содержащийся в них хлопковый материал мог впитать металлы из воды, воздуха либо почвы в результате загрязнения. Такое возможно, если хлопковое поле находилось вблизи промышленных заводов», — отметила врач.

Илюхина отметила, что в настоящее время невозможно объективно оценить опасность, которую тампоны могут представлять для здоровья женщины. «В представленной работе не рассматривали, выделяются ли выявленные вещества из тампонов во время их использования и происходит ли всасывание», — объяснила врач. Она добавила, что эту работу предстоит проделать в следующих исследованиях.

Материалы по теме:
Признаки беременности на ранних сроках: симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
Признаки беременности на ранних сроках:симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
25 июня 2023
Что такое менструация и зачем она нужна? Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
19 декабря 2023

Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом

      Девушки стали массово переодевать своих парней. Мужчины стали выглядеть лучше, но почему это не так хорошо, как кажется?

      В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

      Президент Чехии заявил о необратимости вступления Украины в НАТО

      Полиция начала проверку по факту нападения мужчины на девушку из-за прически

      Экс депутата Рады объявили в розыск в России

      В США заявили о сомнениях Зеленского о вступлении Украины в НАТО

      Названы самые живописные водопады в России

      В США признали успехи России в зоне спецоперации

      Светящийся шар в небе заметили жители нескольких регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше