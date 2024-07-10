Девушки стали массово переодевать своих парней. Мужчины стали выглядеть лучше, но почему это не так хорошо, как кажется?

В социальных сетях вновь завирусился тренд «эффект подружки», в котором девушки кардинально меняют стиль возлюбленных и с гордостью демонстрируют результаты своих трудов. Однако многие пользователи сети осуждают этот феномен — по их мнению, после таких переодеваний на камеру мужчины теряют свою индивидуальность и становятся «моделями из каталога Zara». Почему девушки пытаются навязать вторым половинам свое представление о красоте и почему это опасно — разбиралась «Лента.ру».

Откуда взялся тренд «эффект подружки»?

В августе прошлого года 21-летний блогер Гейб Эскобар опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал, как советы возлюбленной повлияли на его стиль во время их отношений. Ранее инфлюэнсер довольствовался укороченными майками, штанами и черными ремнями, но постепенно начал замечать, как его гардероб стал преображаться. Парень начал носить свободные рубашки, а также сменил прическу на более трендовую, отрастив волосы.

Теперь я выгляжу намного лучше. Моя одежда стала больше мне подходить. Она стильная и модная. Наличие девушки определенно заставило меня сиять Гейб Эскобар

По словам блогера, в начале романа его возлюбленная присылала ему фотографии из Pinterest с идеями стильных мужских образов. Кроме того, она составила список необходимых вещей для их совместной поездки в Рим. Среди них оказались джинсы, штаны цвета хаки, рубашки поло, бомберы и толстовки. Эскобар оказался очень рад, что рядом с ним появился человек, который помогает ему стать лучше, честно оценивая его внешний вид.

Скриншот: @brookemonk_

Что такое «эффект подружки»?

Ролик Эскобара, который он опубликовал под хештегом #girlfriendair («шлейф девушки»), набрал 20,7 миллиона просмотров и быстро стал вирусным. Для описания самого видео автор использовал термин girlfriend effect («эффект подружки»).

Блогерша Лия Дегойс решила преобразовать хештег Эскобара и записала ролик, где пожаловалась зрителям на внешний вид своего избранника. Девушка показала его фотографии до их первой встречи: на размещенных кадрах мужчина позировал в черных спортивных штанах, желтом худи и розово-синем бомбере.

Скриншот: @andy.and.michelle

Затем юзерша продемонстрировала снимки уже после преображения. Теперь возлюбленный Дегойс носит белые футболки, светло-коричневые куртки с меховым воротником и серые брюки. «Чем больше я подталкивала его немного поиграть со своим стилем, тем больше он наслаждался этим. В этом и есть сила женщины. Тот самый "эффект подружки"», — заявила она.

Ролик блогерши Лии Дегойс стал вирусным, набрав 4,8 миллиона просмотров и 909,6 тысячи лайков

«О, детка, ты изменила его жизнь», «Ты спасла его», «Нам нужны церемонии награждения за преображения наших бойфрендов», «С тобой он стал выглядеть намного лучше», «Парни должны благодарить нас за то, что мы для них делаем», — соглашались с мнением автора публикаций комментаторы.

Чем опасен «эффект подружки»?

Сейчас в соцсетях под хештегами girlfriend air и girlfriend effect опубликованы десятки тысяч постов, а сами ролики набирают сотни миллионов просмотров. Флешмоб вызвал волну обсуждения в соцсетях: и если некоторые поддерживают инфлюэнсеров в их стремлении преобразовать бойфрендов, то другие видят в подобном поведении опасность.

Владелец школы боевых искусств и блогер Видлин Пьерревиль, который называет себя противником тренда, считает, что такая тенденция заставляет людей кардинально меняться ради своих партнеров. По его мнению, обновленные образы мужчин лишены индивидуальности по сравнению с их прежними нарядами.

Вот посмотрите на их фотографии до и после встречи с девушками. Теперь они носят одежду из обычного капсульного гардероба. Модели из каталога Zara. Никакой индивидуальности. Просто ничего Видлин Пьерревиль Блогер

Кроме того, Пьерревиль отмечает, что из-за тренда девушки стали относиться к своим возлюбленным как к проектам. Он не раз находил видео, где блогерши, не стесняясь в выражениях, критиковали любимую одежду своих спутников.

Такого же мнения придерживается студентка факультета дизайна Эш, более известная в соцсетях под никнеймом @velvteenrabbit. «Многие из этих девушек просто отбирают у парней личный стиль. Они просто одевают их в одежду из Zara», — отметила она. С ее мнением согласился и юзер с никнеймом @e_alphanso_ . «В этих видео я вижу, как девушки лишают этих парней всякой уникальности и заставляют их одеваться, как какая-нибудь знаменитость, которая им нравится», — возмутился он.

Скриншот: @dontaikaory

Доктор наук Юко Ханакава объяснил, что на самом деле принятие интересов партнера — признак глубокой эмоциональной вовлеченности. Однако важно различать нормальную адаптивность к человеку в отношениях и потерю чувства собственной идентичности, уточнил ученый.

«Жизненно важно поддерживать баланс и следить за тем, чтобы личные ценности и интересы не были полностью отодвинуты на второй план, поскольку такой дисбаланс опасен не только для самих долгосрочных отношений, но и для психики одного из партнеров, — пояснил эксперт. — Важно заниматься самоанализом и проводить время отдельно друг от друга».

Сам основатель флешмоба Гейб Эскобар же сильно удивился, когда узнал, что «эффект подружки» обрел широкую популярность и вызвал волну споров в сети. В интервью Business Insider он объяснил, что на самом деле не является сторонником принудительной смены имиджа с целью стать для партнера более привлекательным. «Мне просто показали, как можно по-другому одеваться. Я не думаю, что это хорошая идея заставлять людей менять свой стиль ради кого-то. Ваш партнер — это не кукла, которую можно кастомизировать», — подытожил блогер.