Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 10 июля 2024Бывший СССР

Главы МИД Армении и Азербайджана встретились с госсекретарем США

МИД Армении: началась трехсторонняя встреча с Азербайджаном и США

Фото: Mike Blake / Reuters

Трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и США началась на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. О деталях встречи не сообщается.

9 июля Бадалян опровергла планы встречи с главой МИД Азербайджана в США. По ее словам, договоренностей об официальной встрече или переговорах не было.

Ранее Мирзоян обсудил с Блинкеном отношения Еревана и Вашингтона. Отмечается, что обсуждение состоялось в рамках официального приема в Вашингтоне по случаю саммита НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Модель Victoria's Secret показала лицо без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше