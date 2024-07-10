Главы МИД Армении и Азербайджана встретились с госсекретарем США

МИД Армении: началась трехсторонняя встреча с Азербайджаном и США

Трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и США началась на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. О деталях встречи не сообщается.

9 июля Бадалян опровергла планы встречи с главой МИД Азербайджана в США. По ее словам, договоренностей об официальной встрече или переговорах не было.

Ранее Мирзоян обсудил с Блинкеном отношения Еревана и Вашингтона. Отмечается, что обсуждение состоялось в рамках официального приема в Вашингтоне по случаю саммита НАТО.