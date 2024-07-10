Мэр города приказал дождю прекратиться

Мэр французского города Кулонс Маррьер официально приказал дождю прекратиться

Мэр французского города Кулонс Даниэль Маррьер официально приказал дождю прекратиться. Глава населенного пункта издал соответствующий указ, сообщает газета Le Figaro.

В постановлении говорится, что начиная с 15 июля 2024 года дожди должны закончиться. До конца октября вместо осадков в городе должна установиться солнечная погода с легким ветром. За исполнение указа отвечают священнослужители, настоятели приходов в северной части Франции. Мэр поручил им передать содержание документа высшим силам, которые могут обеспечить хорошую погоду.

Маррьер объяснил решение издать необычный указ желанием порадовать жителей города во время затянувшейся непогоды. «Я сказал себе: сейчас самое время, чтобы подарить людям немного улыбки», — заявил он.

Ранее ливни спровоцировали транспортный коллапс в крупнейшем городе Индии Мумбаи. За шесть часов там выпало 300 миллиметров осадков.