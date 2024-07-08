Ливни застали врасплох крупнейший город Индии

Reuters: ливни спровоцировали транспортный коллапс в Мумбаи

Проливные муссонные дожди застали врасплох Мумбаи. Из-за разгула стихии крупнейший город Индии пережил транспортный коллапс, передает Reuters.

На 12-миллионный город обрушились рекордные ливни — всего за шесть часов в Мумбаи выпало 300 миллиметров осадков. Во многих районах мегаполиса уровень скопившейся воды дошел до высоты колена. Ливневыми водами затопило местные автотрассы и железнодорожные пути.

Из-за дождей и разлива рек власти распорядились закрыть школы и колледжи. В связи с плохой видимостью прекращено авиасообщение: свыше 300 рейсов задержано, 36 — отменено. Дожди не стихают — на фоне прогнозов синоптиков горожан призывают оставаться дома.

Мощным ливням в Мумбаи предшествовали рекордные дожди в Нью-Дели. Отмечается, что в результате природного катаклизма в индийской столице обрушилась крыша аэропорта. Наводнения и оползни фиксируются на севере и востоке страны, а также в соседнем Непале — стихийное бедствие унесло жизни 11 человек. В индийском штате Ассам из-за разлива рек пострадало более 2 миллионов жителей. В самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш от последствий ливневых дождей, по подсчетам правительства, пострадала 31 деревня.

В апреле небывалые дожди наблюдались в странах Персидского залива — такой объем осадков выпадает здесь в среднем за два года. В Омане разгул стихии не смогли пережить 18 человек, в том числе 10 школьников, которых унесло в автомобиле.

В Дубае оказались затоплены крупные автомагистрали и одна из станций метрополитена. Международный аэропорт Дубая — крупнейший гражданский аэропорт ОАЭ и один из самых загруженных в мире — объявил о временном прекращении приема рейсов. Сотни российских туристов, которые не могли улететь на родину около суток, застряли в воздушной гавани без еды и воды.