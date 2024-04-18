Назван срок улучшения погоды на популярном у россиян курорте

«Яндекс Погода»: солнце вернется в затопленный Дубай 18 апреля

Погода в затопленном ливнями Дубае начнет налаживаться с четверга. О том, когда на популярный у россиян курорт вернется солнце, «Ленте.ру» рассказал метеоролог «Яндекс Погоды» Александр Варенцов.

Интенсивные осадки в Объединенных Арабских Эмиратах прекратились уже 17 апреля. Полноценное возвращение к жаркой погоде, по прогнозам синоптика, ожидается с 18 апреля. Ближайшие десять дней в регионе будут солнечными, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов.

В последние дни на ОАЭ обрушились проливные дожди. Осадки были рекордными для местного пустынного климата. Менее чем за сутки на востоке страны выпало 254,8 миллиметра осадков. За 15 и 16 апреля в крупнейшем городе страны выпало 164 миллиметров осадков — такой объем осадков выпадает здесь в среднем за два года.

Причиной такой непогоды специалист называет циклон, двигавшийся с юга Аравийского полуострова на северо-восток. 16 апреля циклонический вихрь достиг максимальной силы над центром страны и привел к мощнейшим ливням, грозам и наводнениям.

России в ближайшее время погодные аномалии не грозят, успокаивает Варенцов. В мае ожидается теплая погода с температурой выше климатической нормы. Чуть больше осадков выпадет в Поволжье, Приморском крае и на Кавказе. Необычно жаркий июнь застанут жители севера Сибири.

В результате разгула стихии в Дубае оказались затоплены крупные автомагистрали и одна из станций метрополитена. Международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов, сотни российских туристов, которые не могли улететь на родину около суток, застряли в воздушной гавани без еды и воды. Проливные дожди также накрыли Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.