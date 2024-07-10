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12:34, 10 июля 2024Экономика

На центральной площади российского города провалилась дорога

В Сургуте на центральной площади обвалился грунт
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На центральной площади Сургута провалилась дорога. Об этом сообщили в пресс-службе российского города.

Инцидент произошел утром в 10 июля. «На центральной городской площади работает аварийная бригада СГМУП "Горводоканал", где произошел провал грунта с разливом воды», — сказано в публикации. В данный момент рабочие уже откачали воду и выставили по периметру ямы временное ограждение.

Причина произошедшего пока неизвестна. Отключать воду в расположенных возле площади домах не понадобится.

Ранее один из дворов Петербурга из-за коммунальной аварии залило кипятком. В результате двор окутало паром, скопившаяся вода дошла до уровня бордюров, а в смеси песка и воды даже не проглядывается асфальт.

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      Полина Кислицына
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