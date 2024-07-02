Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:52, 2 июля 2024Экономика

Один из дворов в Петербурге превратился в кипящий бассейн

Двор на улице Планерной в Петербурге залило кипятком

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В результате коммунальной аварии один из дворов Санкт-Петербурга залило горячей водой. На кипящий бассейн жильцы пожаловались «Фонтанке».

Ситуация произошла на улице Планерной. Двор окутан паром, скопившийся кипяток дошел до уровня борд.ров, а в смеси песка и воды даже не проглядывается асфальт. Кипятком залило и припаркованные во дворе машины — в зоне подтопления оказалось четыре автомобиля. Владельцам пообещали возместить ущерб.

К разливу привел прорыв трубопровода диаметром 32,5 сантиметра, пояснили газете в местной теплоэнергокомпании. На месте работают специалисты. Коммунальщики огородили территорию и приступили к замене слабого участка.

В июне в Северной столице из-под земли прорвался фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом. Трубу прорвало в ходе гидравлических испытаний. В конце мая столб кипятка пробил асфальт в Самаре, опрокинув оставленный водителем автомобиль.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина отказалась прекращать огонь ради переговоров с Россией. Киев заявил, что хочет добиться мира другим путем

      Совфед 3 июля обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ

      В Пентагоне высказались об обучении украинцев пилотированию истребителей F-16

      НАТО возглавит координацию военной помощи Киеву и обучение украинских военных

      Россиянам предложили оформить банковскую карту в VK Pay с повышенным кешбэком

      Сырский назвал основные проблемы подразделений ВСУ

      50-летняя Кейт Бекинсейл спустила штаны и показала голые ягодицы в окно

      Российские военные обезвредили одним дымовым боеприпасом более 100 мин ВСУ

      США ответили на призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной

      В работе мессенджера Telegram произошел сбой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше