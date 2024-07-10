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12:40, 10 июля 2024Ценности

Натали Портман раскрыла отношение к современным стандартам красоты

Актриса Натали Портман заявила, что красная дорожка стала для звезд подиумом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Натали Портман раскрыла свое отношение к современным стандартам красоты. Ее комментарий публикует Grazia.

В разговоре с журналистами знаменитость заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать. По ее словам, красная дорожка стала неким подиумом. «Когда мне было двадцать лет, не было никаких стилистов. Ты носила то, что тебе нравилось, и не было такого давления», — отметила она.

Кроме того, 43-летняя звезда «Черного лебедя» уточнила, что наличие стилиста разрушает индивидуальность. «Когда кто-то выбирает вещи за тебя, самовыражения становится меньше», — высказалась собеседница издания.

В мае прошлого года Портман объяснила тягу к поношенным предметам гардероба. Тогда актриса призналась, что старается покупать только винтажные вещи, поскольку придерживается принципов ответственного потребления.

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      Мария Винар
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