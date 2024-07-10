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17:50, 10 июля 2024Культура

Поддержавших ВСУ артистов предложили лишить монетизации на российских площадках

Юрист Давыдовский: поддержавшие ВСУ звезды не должны получать гонорары из России

Фото: Unsplash

Юрист Артем Давыдовский призвал лишить монетизации на российских площадках артистов, поддержавших Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова приводит издание «Абзац».

Адвокат напомнил, что в СССР действовала так называемая ограничительная монетизация, и эта практика может быть актуальна и сейчас. «То есть автор известен, песня известна, ее слушают, но автор не получает никаких отчислений, никаких гонораров, никаких денежных средств. [Это нужно] для того, чтобы в дальнейшем он не мог финансировать ВСУ», — отметил он.

Давыдовский заявил, что запрещать музыку настроенных против России звезд бесполезно, так как их песни все равно будут слушать. По его мнению, для артистов можно создать условия, когда они сами начнут уходить с российских площадок. «Можно принять какой-либо закон о том, что монетизация и выплаты денег таким исполнителям запрещены. Либо приостановить их на десять лет», — предложил юрист.

Ранее активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Роскомнадзор, потребовав убрать с российских платформ музыку, которую исполняют поддерживающие ВСУ артисты.

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      Мария Рюрикова
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