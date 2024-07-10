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16:36, 10 июля 2024Экономика

Подорожание ягод в России оценили

Цены на землянику и малину вырастут к августу на 20-30 %

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

К августу ягоды в России подорожают на 20-30 процентов. Перспективы роста цен на землянику и малину оценила глава Ягодного союза Ирина Козий, ее слова приводит НСН.

По словам эксперта, российские производители пытаются сдерживать цены, но работать в убыток они не могут.

«У нас несколько меньше в этом году урожай земляники садовой. Себестоимость выращивания ягод очень выросла, поэтому цена реализации выше, чем годом ранее. Очень проблемная ситуация со смородиной, большая часть насаждений которой страдает от весенних заморозков второй год подряд. Но эта ягода в основном идет на переработку, на рынке замороженной продукции превалирует импортная продукция», — пояснила Козий.

По словам представителя отрасли, оценка роста цен в 8-16 процентов — очень оптимистичная: курс доллара вырос, стала дороже обходиться рабочая сила, а также увеличилась стоимость логистики. Себестоимость выросла, цены реализации будут расти, производителям некуда деваться, добавила она.

Ранее газета «Известия» назвала малину самой подорожавшей ягодой. Дороже всего это лакомство обходится жителям Свердловской области — 5,5 тысячи рублей за килограмм. В Москве и Сочи за него просят от двух до трех тысяч рублей. В Дагестане — 953 рубля, в Крыму — 959 рублей. В Санкт-Петербурге килограмм этой ягоды стоит 600 рублей.

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      Вячеслав Агапов
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