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20:36, 10 июля 2024Силовые структуры

Подросток забил до смерти 80-летнюю россиянку и получил шесть лет колонии

В Тамбове осудили на 6 лет подростка, забившего до смерти 80-летнюю пенсионерку

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Тамбове суд приговорил к шести годам лишения свободы 17-летнего подростка, избившего до смерти 80-летнюю пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в ночь на 22 февраля пьяный подросток пришел к приятелю. Дверь ему открыла его бабушка. Она сказала, что внука нет дома. Тогда осужденный зашел в квартиру и из неприязни избил пенсионерку. В итоге она не выжила.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к пяти годам лишения свободы 15-летнего подростка, облившего сверстника бензином и заживо сжегшего его.

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      Екатерина Кашурникова
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