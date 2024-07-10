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14:06, 10 июля 2024Силовые структуры

В Москве вынесли приговор облившему сверстника бензином подростку

В Москве дали пять лет подростку, сжегшему заживо сверстника на детской площадке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к пяти годам лишения свободы 15-летнего подростка, облившего сверстника бензином и заживо сжегшего его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса РФ.

5 июня осужденный облил горючей жидкостью и поджег на детской площадке 14-летнего подростка. Происшествие случилось в Чечерском проезде в районе Южное Бутово. У пострадавшего был ожог 100 процентов тела, он находился в критическом состоянии. Спасти ребенка не удалось.

Московские следователи допросили более 40 свидетелей и провели ряд экспертиз. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью изобличили подростка в совершенном преступлении. Однако он так и не признал вину.

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      Екатерина Кашурникова
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