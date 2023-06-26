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19:40, 26 июня 2023Россия

Облитый бензином и подожженный сверстниками на площадке в Москве подросток умер

112: облитый бензином и подожженный сверстниками на площадке в Москве подросток умер

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве умер 14-летний подросток, которого сверстники облили бензином и подожгли на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Врачи в течение нескольких недель боролись за жизнь ребенка, который получил почти 100 процентов ожогов. Все это время он находился в реанимации в критическом состоянии.

Об инциденте стало известно 5 июня, он произошел в Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Врачам пришлось вскрыть пострадавшему грудную клетку, чтобы получить доступ к пораженным легким. У него было поражено практически все тело.

В тот же день в Москве задержали подозреваемого. Им оказался сверстник пострадавшего. Также в пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об установлении «второго участника» инцидента и отметили, что с ним проводятся необходимые мероприятия.

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    Игорь Дмитров
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