Появились данные о состоянии обожженного бензином 14-летнего москвича

Mash: в Москве обожженному бензином 14-летнему подростку планируют вскрыть грудную клетку

В Москве 14-летнему подростку, обожженному бензином, планируют вскрыть грудную клетку, чтобы получить доступ к пораженным легким. Такие данные о состоянии юноши появились в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, для юноши это уже будет вторая операция за последние 12 часов. Первую хирурги провели ночью. Подростка определили в реанимационное отделение, у него ожоги четвертой степени — поражено практически все тело.

Столичные следователи предъявили обвинение обидчику несовершеннолетнего, который вместе со сверстниками облил его бензином и поджег. Как пишет Mash, опасное горючее школьники могли слить из машины.

Сотрудники правоохранительных органов начали допрашивать 14-летнего подростка. Об инциденте стало известно 5 июня. Все произошло в Чечерском проезде в районе Южное Бутово.