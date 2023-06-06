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15:01, 6 июня 2023Россия

Появились данные о состоянии обожженного бензином 14-летнего москвича

Mash: в Москве обожженному бензином 14-летнему подростку планируют вскрыть грудную клетку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве 14-летнему подростку, обожженному бензином, планируют вскрыть грудную клетку, чтобы получить доступ к пораженным легким. Такие данные о состоянии юноши появились в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, для юноши это уже будет вторая операция за последние 12 часов. Первую хирурги провели ночью. Подростка определили в реанимационное отделение, у него ожоги четвертой степени — поражено практически все тело.

Столичные следователи предъявили обвинение обидчику несовершеннолетнего, который вместе со сверстниками облил его бензином и поджег. Как пишет Mash, опасное горючее школьники могли слить из машины.

Сотрудники правоохранительных органов начали допрашивать 14-летнего подростка. Об инциденте стало известно 5 июня. Все произошло в Чечерском проезде в районе Южное Бутово.

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    Анна Щербакова
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