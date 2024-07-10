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00:31, 10 июля 2024Из жизни

Порномодель с двумя вагинами рассказала о 500 ненаблюдательных любовниках

Кадр: @evelyntheredfox

Порномодель из Австралии, которая родилась с двумя вагинами, рассказала об отношении любовников к ее особенности. Историю женщины публикует Perth Now.

Эвелин Миллер долго не знала, что у нее два набора половых органов. В юности во время секса она часто испытывала боль, а ее партнеры говорили, что «как будто наткнулись на стену» внутри. Лишь позднее врачи диагностировали ей удвоение матки.

Женщина утверждает, что переспала за свою жизнь с 500 партнерами, и ни один из них якобы не заметил ее особенности. Единственным, кто обратил на это внимание, был человек, работавший гинекологом.

При этом австралийка утверждает, что удвоение матки очень помогает ей в работе. «Это очень удобно. Некоторым парням лучше подходила одна из сторон. И если одно влагалище нуждалось в перерыве, можно было использовать второе», — заявила Миллер.

Кроме того, когда у нее появился молодой человек, она стала использовать одну вагину исключительно для секса с ним, а вторую для работы. «Наличие двух влагалищ помогло разделить две эти части жизни. Иначе все смешается, а разделение действительно важно для меня», — сказала модель.

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При этом Миллер отметила, что походы к гинекологам доставляют ей определенные неудобства, так как все процедуры приходится проделывать дважды. Несмотря на том, что женщины с удвоением матки часто испытывают проблемы с зачатием, у Миллер с этим не было проблем, и она стала матерью троих детей.

Кроме того, из-за наличия двух маток она может забеременеть дважды в разное время, а разница между рождениями детей может составить до трех недель. «Как только врачи выяснили, что я могу забеременеть, они посоветовали заниматься сексом только одной из двух. Заклеить вторую скотчем или носок туда засунуть», — пошутила Миллер.

Модель также рассказала, что ее состояние очень редкое, так что врачи обычно задают ей множество вопросов по этому поводу. «В итоге я благодарна за все, что это дает мне», — подытожила женщина.

Ранее 25-летняя австралийская модель Аня Кристофферсен рассказала о сложностях жизни с двумя вагинами. Она часто сталкивается с инфекциями мочевыводящих путей и болеет пневмонией.

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      Никита Савин
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