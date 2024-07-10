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13:01, 10 июля 2024Россия

Появилось видео пожара в здании районного суда в российском городе

Здание Лазаревского районного суда в Сочи загорелось и попало на видео
СюжетПожар в Москве:

Очевидцы сняли на видео пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным издания, пламя охватило 600 квадратных метров, на текущий момент огонь перекинулся на кровлю. Очаг возгорания находится на третьем мансардном этаже.

На кадрах виден столб дыма, поднимающийся от горящего здания. Информации о пострадавших нет.

В этот же день взрыв с последующим пожаром прогремел на крыше многоэтажного дома на Рублевском шоссе на западе Москвы. Огонь охватил чердак и крышу многоэтажки. Очевидцы рассказали, что люди начали самостоятельно эвакуироваться из дома.

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      Никита Абрамов
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