WT: Президент Польши Дуда отверг уступки Украиной территорий ради мира с Россией

Президент Польши Анджей Дуда отверг уступки Украиной территорий ради установления мира с Россией. Слова польского лидера приводит газета The Washington Times (WT).

«Если есть кто-то, кто хочет отдать России кусок украинской земли, и он не украинец, то пусть отдаст кусок своей земли России», — сказал он, добавив, что в случае военного поражения Украины «будет еще одна война, потому что Россия снова нападет».

По словам Дуды, единственный способ завершить вооруженный конфликт — «наказать российский империализм на Украине».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве категорически не выгодны переговоры с приостановкой боевых действий на Украине.