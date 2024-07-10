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02:01, 10 июля 2024Забота о себе

Раскрыто новое полезное свойство поцелуев

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Поцелуи помогают укрепить здоровье и сбросить вес, утверждает коуч по свиданиям Джейкоб Лукас. Их новое полезное свойство эксперт раскрыл изданию Daily Star.

Лукас заявил, что поцелуи укрепляют иммунитет и сохраняют зубы и десны здоровыми, поскольку во время них усиленно вырабатывается слюна, в которой содержится много помогающих бороться с бактериями и вирусами веществ. Также укрепить здоровье позволяет обмен микробами: это заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме, чтобы не допустить развития инфекции в организме.

Также Лукас добавил, что поцелуи способствуют похудению. «Страстные поцелуи задействуют множество мышц лица и тела. Некоторые исследования показали, что при этом можно сжигать до 26 килокалорий в минуту. Это более 100 килокалорий менее чем за пять минут», — объяснил он.

При поцелуе, по словам эксперта, в мозгу вырабатывается коктейль из гормонов дофамина, окситоцина и серотонина, благодаря которому человек испытывает счастье, радость и эйфорию. Кроме того, поцелуи снижают уровень кортизола, что способствует расслаблению и снятию стресса.

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Наконец, во время поцелуя увеличивается частота сердечных сокращений. Благодаря этому кровеносные сосуды расширяются, а кровоток усиливается, что помогает облегчить мигрени и менструальные спазмы.

Ранее сексолог Несс Купер рассказала, как признаться партнеру в том, что он плохо целуется. По ее словам, если партнер не умеет целоваться, дело может быть в прошлом опыте как мужчины, так и женщины.

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      Наталья Обрядина
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