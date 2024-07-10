Россия допустила Украину на заседание СБ ООН после просьбы США

Россия допустила делегацию Украины на заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по просьбе США. Об этом в Telegram-канале заявила политкоординатор постоянного представительства РФ при ООН Надежда Соколова.

«Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости», — сообщила дипломат.

И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ Надежда Соколова политкоординатор постоянного представительства РФ при ООН

Российская сторона не приняла прошение Украины и отметила, что может допустить ее в случае получения корректного запроса. Соколова также добавила, что Россия поставила Польшу в пример Украине. «Первых уж точно не заподозришь в любви к России, но базовые приличия они соблюдают», — пояснила она.

Политкоординатор уточнила, что менять свое «провокационное поведение» постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не стал. «За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину», — рассказала Соколова.

Позднее постоянный представитель России при организации Василий Небензя высказал предположение, что Украине было принципиально важно показать, что они стоят выше норм, установленных в Совете Безопасности, и имеют право диктовать свои правила игры.

Россия 1 июля стала председателем Совбеза ООН. Ее полномочия продлятся один месяц.

Россия обвинила ООН в двойных стандартах

Небензя также обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в двойных стандартах. Он напомнил, что «когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию», не разбираясь в настоящих причинах того или иного происшествия.

Само же заседание Совбеза ООН из-за ЧП в Киеве Небензя охарактеризовал как грязную пропагандистскую кампанию Украины. Российский постпред выразил крайнее сожаление, что Всемирная организация оказалась в это втянута.

Ждем реакции от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах? Василий Небензя постоянный представитель РФ при ООН

На фоне дипломатической пикировки венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инцидент в Киеве являет собой свидетельство необходимости начать мирные переговоры. Политик сообщил, что эта «трагическая и ужасная атака» подтвердила опасения Будапешта по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что предотвратить грядущие разрушения могут только мирные переговоры. «Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня», — заявил Орбан.

В Москве описали инцидент в Киеве как «PR-операцию на крови»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг попадания противоракеты ВСУ по детской больнице «Охматдет» в Киеве является PR-операцией украинских властей на крови. «Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений», — указал чиновник.

Песков назвал подобную методику Киева нечистоплотной, но вместе с тем известной и неоднократно повторяющейся. Он добавил, что даже такие события не помогут России достучаться до стран Запада, что можно объяснить доминированием англосаксонских СМИ за рубежом.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание, что США надеялись умолчать факт того, что в здание детской больницы попала ракета ПВО. Он предположил, что американские власти хотят использовать данную трагедию в качестве повода для очередной поставки оружия ВСУ. Глава дипмиссии также напомнил, что ответственность за данное преступление Украина попыталась переложить на Россию. По его словам, начавшаяся после этого в США истерия послужила лишь очередным примером антироссийской пропаганды.