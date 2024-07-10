Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 10 июля 2024Экономика

Россиянам показали деньги

Kostroma Today: Банк России пригласил граждан на выставку денег

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Костроме организуют выставку памятных монет. О том, что россиянам показали деньги, со ссылкой на регулятор сообщает Kostroma Today.

Выставку в Штабе общественной поддержки проводит Банк России. Посетители смогут увидеть увеличенные памятные монеты с изображением исчезающих и редких видов животных. В серию включены 150 монет, которые выпускаются с 1992 года.

«Фотовыставка позволяет рассмотреть детали рисунка и прочесть интересные факты о повадках и среде обитания редких представителей животного мира. Образы редких и исчезающих животных на памятных монетах. Например, первая монета с изображением амурского тигра была выпущена в 1992 году», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до конца июля по адресу Кострома, Зеленые ряды.

Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. В июле 2023 года выпустили серебряную монету номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя». В декабре регулятор сообщил о появлении монеты аналогичного номинала с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая, которому в 2023 году исполнилось бы 100 лет.

В мае Банк России объявил о начале «Монетной недели», в рамках которой россияне могут обменять любое количество мелочи на бумажные деньги или зачислить средства на собственный счет в банке без комиссии. Впервые аналогичная акция прошла в России в 2003 году. Тогда банкам удалось собрать более 20 миллионов монет общей стоимостью почти 83 миллиона рублей и весом 87 тонн.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал о планах Путина по Украине. Он предупредил европейцев о драматичных событиях на поле боя в июле и августе

      Россияне пожаловались на промывку батарей горячей водой в 40-градусную жару

      Зеленский оценил возможные последствия переизбрания Трампа

      Названа цена самого дешевого загородного дома под Москвой

      Венгрия засомневалась в решении вопроса о вступлении Украины в НАТО

      В российском регионе нашли городище неизвестного народа

      Участники саммита НАТО попросят Зеленского не выражать недовольство

      Очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части

      Россиян предупредили о росте цен в отелях

      Россиянам показали деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше