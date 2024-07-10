Kostroma Today: Банк России пригласил граждан на выставку денег

В Костроме организуют выставку памятных монет. О том, что россиянам показали деньги, со ссылкой на регулятор сообщает Kostroma Today.

Выставку в Штабе общественной поддержки проводит Банк России. Посетители смогут увидеть увеличенные памятные монеты с изображением исчезающих и редких видов животных. В серию включены 150 монет, которые выпускаются с 1992 года.

«Фотовыставка позволяет рассмотреть детали рисунка и прочесть интересные факты о повадках и среде обитания редких представителей животного мира. Образы редких и исчезающих животных на памятных монетах. Например, первая монета с изображением амурского тигра была выпущена в 1992 году», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до конца июля по адресу Кострома, Зеленые ряды.

Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. В июле 2023 года выпустили серебряную монету номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя». В декабре регулятор сообщил о появлении монеты аналогичного номинала с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая, которому в 2023 году исполнилось бы 100 лет.

В мае Банк России объявил о начале «Монетной недели», в рамках которой россияне могут обменять любое количество мелочи на бумажные деньги или зачислить средства на собственный счет в банке без комиссии. Впервые аналогичная акция прошла в России в 2003 году. Тогда банкам удалось собрать более 20 миллионов монет общей стоимостью почти 83 миллиона рублей и весом 87 тонн.