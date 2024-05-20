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14:13, 20 мая 2024Экономика

Россиянам предложили отдать мелочь

Центробанк предложил россиянам принести всю оставшуюся мелочь в банки для обмена

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк России объявил о начале «Монетной недели», в рамках которой россияне могут обменять любое количество мелочи на бумажные деньги или зачислить средства на собственный счет в банке без комиссии. Акция продлится с 20 мая по 2 июня, то есть две недели.

Участие в обмене согласились принять 146 банков, мелочь будут принимать порядка 4000 подразделений. Некоторые из них предложат отдавшим металлические деньги клиентам сувениры.

Впервые аналогичная акция прошла в России в 2003 году. Тогда банкам удалось собрать более 20 миллионов монет общей стоимостью почти 83 миллиона рублей и весом 87 тонн. Выбрать отделение, в котором проводится прием монет, можно на сайте монетнаянеделя.рф.

В 2023 году, как следует из статистики Центробанка, оборот денежной наличности в России вырос на 13,7 процента, до 123,8 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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