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12:22, 10 июля 2024Забота о себе

Россиянок научили выбирать идеальную косметику для лица и тела

Дерматолог Евдошенко призвала выбирать косметику с натуральными маслами

Фото: Unsplash

При покупке косметики для лица и тела следует отдавать предпочтение средствам с натуральными ингредиентами и маслами в составе, рассказала дерматолог, венеролог, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко. Выбирать идеальные косметические средства она научила россиянок в комментарии «Ленте.ру».

Евдошенко призвала покупать косметику с хорошим сроком годности, в составе которой присутствуют натуральные ингредиенты, например, питающие кожу масла. При этом от средств с парабенами и сульфатами лучше отказаться. «Использование просроченных продуктов не только снижает их эффективность, но и может быть опасным. Проверяйте сроки годности, чтобы избежать неприятных последствий для кожи», — рекомендовала врач.

Также при выборе косметики стоит обращать внимание на упаковку и ориентироваться на отзывы в интернете. Качественная упаковка — это не просто красивая обертка, заверила специалистка, она защищает продукт от воздействия внешней среды, сохраняя его свойства и удлиняя срок службы.

Мнения других покупателей и советы экспертов — ценный ресурс, который поможет сориентироваться в многообразии продуктов. Они могут указать на скрытые недостатки или неочевидные преимущества той или иной косметики

Кристина Евдошенкодерматолог, венеролог

Также перед началом использования нового средства Евдошенко посоветовала проводить тест на чувствительность, чтобы убедиться, что продукт не вызовет аллергическую реакцию. При появлении первых признаков раздражения на коже от средства следует отказаться.

Напоследок врач предложила женщинам корректировать уход за лицом соответственно возрасту, так как с годами потребности кожи меняются.

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      Вера Владзиевская
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