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20:49, 10 июля 2024Моя страна

Российским супружеским парам вручили медали за долгую совместную жизнь

Фото: micheile henderson / Unsplash

Самарским супружеским парам, которые прожили в браке более 50 лет, вручили медали. Об этом сообщает местный портал «Самарская газета».

Согласно материалу, в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, во Дворце бракосочетания состоялась торжественная церемония. Среди награжденных оказались лауреат губернаторской премии в области науки и техники Сергей Олексийко и его жена, врач Светлана Олексийко. Пара поженилась в 1968 году.

Кроме того, 55 лет в этом году исполнится браку семьи Анатолия и Натальи Бабановых. Анатолий и Наталья стали основоположниками династии врачей, награждены почетными грамотами и ведомственными медалями. Изумрудную свадьбу они отметят в конце июля.

Завершилась церемония награждения гимном семье в исполнении самарских вокальных коллективов и вручением букетов из ромашек — символа праздника.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии состоялся фестиваль воздушных шаров «Небо 5642». Фестиваль, который проводили 5-7 июля в комплексе «Гедуко», был приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

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      Карина Черных
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