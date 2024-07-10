Российский чиновник ответил на сообщения об его участии в свингер-пати

Глава города Оса Григорьев опроверг сообщения об его участии в свингер-пати

Глава пермского города Оса Алексей Григорьев опроверг сообщения об его участии в свингер-пати. Об этом сообщают «Известия».

Ранее подобное заявление опубликовал в мессенджере экс-депутат пермской городской думы и законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк.

«У нас началась предвыборная кампания. Мы выбираем думу Осинского городского округа, депутатов. Как и у любого, есть недоброжелатели. То есть все, что вышло в Telegram-канале господина Лисняка, — это чистая ложь, клевета и провокация», — сказал Григорьев.

Чиновник также добавил, что после того как он узнал о данной информации, то отправился писать заявление в полицию о клевете.

10 июля Telegram-канала Mash распространил информацию, что Григорьев вместе с супругой участвовали в свингер-пати. Как выяснило издание, глава городского округа якобы находит подходящих людей для участия в эротических мероприятиях в соцсетях и на работе. По их данным, Григорьев создал чат, в котором координирует связь между ними. Там же он делает недвусмысленные комплименты женщинам.