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05:34, 10 июля 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о снарядном голоде ВСУ

Боец ВС России Турист: ВСУ испытывают снарядный голод, несмотря на помощь Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинается снарядный голод, несмотря на западную военную помощь. Об этом рассказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время прилетов меньше по сравнению с прошлым годом. «Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — поделился собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада в ближайшее время принять решение по поставкам снарядов Киеву. Кроме того, он призвал союзников разрешить уничтожение авиации ВС России на аэродромах.

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      Марина Совина
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