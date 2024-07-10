Боец ВС России Турист: ВСУ испытывают снарядный голод, несмотря на помощь Запада

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинается снарядный голод, несмотря на западную военную помощь. Об этом рассказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время прилетов меньше по сравнению с прошлым годом. «Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — поделился собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада в ближайшее время принять решение по поставкам снарядов Киеву. Кроме того, он призвал союзников разрешить уничтожение авиации ВС России на аэродромах.