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13:46, 10 июля 2024Экономика

Сбер заявил о снижении доли валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка

Попов: доля валют недружественных стран в портфеле Сбербанка снизилась

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

С 2022 года доля валют недружественных для России стран в корпоративном портфеле Сбера существенно снизилась. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

«С 2022 года Сбер целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась», — сказал Попов.

Он добавил, что в июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов Сбера в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных. «Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании», — заключил зампред правления Сбербанка.

В июне Попов рассказал, что доля валют недружественных стран в корпоративном кредитном портфеле Сбера с начала года снизилась на 2 процентных пункта, до 10 процентов, а по итогам 2024 года может составить около семи процентов. По его словам, новых кредитов в валютах недружественных стран не выдавали уже с 2022 года.

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