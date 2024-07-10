Столтенберг заявил о переводе баз США в Европе на повышенный уровень

Столтенберг заявил о якобы угрозах диверсий на базах США в Европе

Военные базы США в Европе переведены на повышенный уровень готовности из-за якобы угрозы диверсий. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Это правда, США повысили уровень готовности ряда своих баз, но комментарии по этому вопросу должна давать американская сторона», — отметил генсек.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за якобы угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц.

По его данным, американская разведка получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты российской стороной, планировал совершить диверсии против военных объектов США. Разведданные, которые США получили в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были сочтены «достаточно тревожными».