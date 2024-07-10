Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 10 июля 2024Мир

Столтенберг заявил о переводе баз США в Европе на повышенный уровень

Столтенберг заявил о якобы угрозах диверсий на базах США в Европе

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Военные базы США в Европе переведены на повышенный уровень готовности из-за якобы угрозы диверсий. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Это правда, США повысили уровень готовности ряда своих баз, но комментарии по этому вопросу должна давать американская сторона», — отметил генсек.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за якобы угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц.

По его данным, американская разведка получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты российской стороной, планировал совершить диверсии против военных объектов США. Разведданные, которые США получили в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были сочтены «достаточно тревожными».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал о планах Путина по Украине. Он предупредил европейцев о драматичных событиях на поле боя в июле и августе

      Участники саммита НАТО попросят Зеленского не выражать недовольство

      Очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части

      Россиян предупредили о росте цен в отелях

      Россиянам показали деньги

      Минобороны сообщило об атаке беспилотника на российский регион

      Военное значение взятия под контроль Волчанска объяснили

      Напавший на девушку в вагоне метро москвич объяснил поступок

      Олимпийский призер посоветовал пять упражнений для поддержания тела в тонусе

      Вучич уличил Байдена в двойных стандартах в вопросе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше