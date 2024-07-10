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14:41, 10 июля 2024Мир

В Иране назвали возможного нового главу МИД

Tasnim: новым главой МИД Ирана станет Аббас Арагчи

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Экс-заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи «почти наверняка» возглавит внешнеполитическое ведомство в правительстве нового президента исламской республики Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

«Политические консультанты нового президента Ирана уверены, что Арагчи лучше всех подходит для роли главы МИД страны. Если не произойдет ничего особенного, то его кандидатуру представят на рассмотрение парламента», — отмечает агентство.

Авторы материала указали, что политик «уже выполняет роль советника Пезешкиана по вопросам внешней политики государства». В частности, сообщается, что Аргачи консультировал новоизбранного президента во время переговоров с лидерами групп исламского сопротивления и главами государств Ближнего Востока.

8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин созвонился с новоизбранным президентом и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы Пезешкиан выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

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      Дарья Устьянцева
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