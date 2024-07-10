Депутат Боля: Кишинев может позволить НАТО использовать аэродром в Маркулештах

Правительство Молдавии может позволить НАТО использовать аэропорт в Маркулештах на севере страны для дислокации своих самолетов. Об этом заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, передает РИА Новости.

По его словам, помощь западных стран — это приманка для властей республики, за которую они должны будут платить суверенитетом страны.

Депутат также напомнил про частые слухи о транзитных перевозках оружия через территорию Молдавии. Он заключил, что справиться с этим можно, только сменив власть в стране.

Ранее в Москве заявили о планах НАТО втянуть Молдавию в борьбу с Россией. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, власти республики пошли по пути отказа от национальной идентичности и какой-либо формы суверенитета.