Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 10 июля 2024Бывший СССР

Власти Молдавии предостерегли от размещения самолетов НАТО на территории республики

Депутат Боля: Кишинев может позволить НАТО использовать аэродром в Маркулештах

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Правительство Молдавии может позволить НАТО использовать аэропорт в Маркулештах на севере страны для дислокации своих самолетов. Об этом заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, передает РИА Новости.

По его словам, помощь западных стран — это приманка для властей республики, за которую они должны будут платить суверенитетом страны.

Депутат также напомнил про частые слухи о транзитных перевозках оружия через территорию Молдавии. Он заключил, что справиться с этим можно, только сменив власть в стране.

Ранее в Москве заявили о планах НАТО втянуть Молдавию в борьбу с Россией. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, власти республики пошли по пути отказа от национальной идентичности и какой-либо формы суверенитета.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские спецслужбы хотели подорвать трех высокопоставленных российских военных. Им доставили «подарки» с бомбами

      Стюард травмировал капитана сборной Испании на Евро-2024

      Власти Молдавии предостерегли от размещения самолетов НАТО на территории республики

      Раскрыта новая фаза материи внутри нейтронных звезд

      Глава МИД Армении обсудил с Блинкеном отношения Еревана и Вашингтона

      Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины

      В Грузии заявили о двойных стандартах Евросоюза

      Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

      Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

      Названы самые востребованные профессии в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше