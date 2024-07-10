В Москве осудили занимавшегося вольной борьбой мужчину за избиение сожительницы

В Москве суд приговорил мужчину к 6 годам за избиение сожительницы

Пресненский районный суд Москвы приговорил Зелимхана Хасбулатова к шести годам колонии строгого режима за избиение сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Следователи выяснили, что Хасбулатов занимался вольной борьбой. Используя эти навыки, он избил сожительницу. В результате женщина получила опасные для жизни и здоровья травмы.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены.