Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 10 июля 2024Силовые структуры

В Москве осудили занимавшегося вольной борьбой мужчину за избиение сожительницы

В Москве суд приговорил мужчину к 6 годам за избиение сожительницы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы приговорил Зелимхана Хасбулатова к шести годам колонии строгого режима за избиение сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Следователи выяснили, что Хасбулатов занимался вольной борьбой. Используя эти навыки, он избил сожительницу. В результате женщина получила опасные для жизни и здоровья травмы.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Военного с «Адмирала Кузнецова» пытались завербовать. Ему предлагали устроить теракт на авианосце и сбежать в Финляндию

      В деле о захвате заложников в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый

      В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России

      В Казахстане пассажир такси призвал расстреливать русских

      На пожарную часть под Запорожьем упал снаряд

      Названы страны с самым дешевым пивом

      Стилист Лисовец предложил россиянам носить латекс летом

      Столтенберг заявил о переводе баз США в Европе на повышенный уровень

      Глава РПЛ высказался о будущем Дзюбы

      Переживший десять своих детей 111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше