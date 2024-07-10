Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 10 июля 2024Силовые структуры

Российский военный жестоко избил жену и получил четыре года колонии

В Красноярске суд приговорил военного к 4 годам колонии за избиение жены

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военного признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, в январе 2024 года рядовой выпил и начал избивать жену из-за ревности. Сначала он ранил женщину ножом, а потом избил кулаками и ногами, обутыми в армейские ботинки, по голове и телу. В результате пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника. Потерпевшего удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Военного с «Адмирала Кузнецова» пытались завербовать. Ему предлагали устроить теракт на авианосце и сбежать в Финляндию

      Медведев потребовал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

      Турция пообещала не допустить превращения Черного моря в арену военных действий

      В Грузии назвали Украину политическим заложником

      В Германии подняли вопрос о причинах отсутствия приглашения Украины в НАТО

      В Госдуме ответили на сомнения в официальном курсе рубля

      Назван главный поставщик нефти в Китай и Индию

      Загрязненность Северо-Крымского канала после Чернобыля оценили

      Врач призвал россиян отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом

      Германия решила пересмотреть отношения с Грузией из-за США и ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше