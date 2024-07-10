Российский военный жестоко избил жену и получил четыре года колонии

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Военного признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
По версии следствия, в январе 2024 года рядовой выпил и начал избивать жену из-за ревности. Сначала он ранил женщину ножом, а потом избил кулаками и ногами, обутыми в армейские ботинки, по голове и телу. В результате пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.
Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника. Потерпевшего удалось спасти.