Российский военный жестоко избил жену и получил четыре года колонии

В Красноярске суд приговорил военного к 4 годам колонии за избиение жены

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военного признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, в январе 2024 года рядовой выпил и начал избивать жену из-за ревности. Сначала он ранил женщину ножом, а потом избил кулаками и ногами, обутыми в армейские ботинки, по голове и телу. В результате пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника. Потерпевшего удалось спасти.