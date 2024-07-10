В «Союзе отцов» предложили упростить процедуру смены фамилии после свадьбы

В России предложили сделать процедуру смены фамилии после свадьбы автоматической. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук.

По его словам, сейчас из-за бюрократического процесса россиянкам приходится ждать смены фамилии в документах до полугода.

«Мне кажется, что новую фамилию нужно получать вместе со свидетельством о браке в ЗАГСе. Это должна быть настолько автоматизированная вещь, а не то, что потом еще полгода женщина очень много бюрократии должна пройти», — отметил Склянчук.

Член президиума союза обратил внимание, что в то время, когда российское государство поддерживает традиционные семейные ценности, процедура смены фамилии в стране остается сложной. «Здесь должны слова не расходиться с делом, прежде всего адресуем запрос от 73 процентов граждан по социологии (социологическому опросу — прим. «Лента.ру»), которые хотят от государства упрощения процедуры смены фамилии и получение фамилии мужа для женщины», — заявил он.

Ранее Совет Федерации одобрил увеличение пошлины за развод в восемь раз — до пяти тысяч рублей. Инициативу объяснили желанием укрепить российские семьи.