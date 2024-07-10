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09:47, 10 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали помогавших иностранцам пересекать границу России сообщников

Волк: в Саратове задержали граждан, помогавших иностранцам пересекать границу РФ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Саратове задержали четырех россиян и двух их сообщников из стран ближнего зарубежья, помогавших иностранцам пересекать границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с сентября 2023-го по март 2024 года иностранцы, не имеющие разрешительных документов на пребывание в России, обращались к подозреваемым. Их перевозили через государственную границу в соседнюю страну, выдавали новую миграционную карту, а затем ввозили обратно. 

Отмечается, что у сообщников изъяли пять автомобилей и восемь мобильных телефонов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Всех фигурантов этого дела арестовали.

Ранее стало известно, что Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего полицейского по фамилии Потапов, организовавшего канал незаконной миграции.

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      Екатерина Кашурникова
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