Полицейский сел на пять лет за незаконную миграцию 588 иностранцев в России

В Волгограде суд дал 5 лет колонии экс-полицейскому за 588 незаконных мигрантов

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего полицейского по фамилии Потапов, организовавшего канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статьям 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с использованием служебного положения») и 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Ему также назначен штраф в 200 тысяч рублей. Он лишен права занимать должности на госслужбе сроком три года. Суд конфисковал с его банковского счета 20 тысяч рублей. Потапов был взят под стражу в зале суда.

Суд установил, что он на посту инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции №1 управления МВД по Волгограду с августа 2022-го по март 2023 года вносил недостоверные сведения в уведомления о прибытии иностранного гражданина, трудовые договоры и в данные о работодателях. В результате на территории Волгоградской области легализовались 588 граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также Потапов получил взятку в 20 тысяч рублей за незаконную постановку на миграционный учет иностранцев.

Он частично признал вину в совершении преступлений.

Ранее 5 июля сообщалось, что в Воронежской области проводится проверка в отношении полицейских, покрывавших нарушения миграционного законодательства нелегалов, которые за это бесплатно трудились на их дачах.