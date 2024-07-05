Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 5 июля 2024Силовые структуры

Полицейский сел на пять лет за незаконную миграцию 588 иностранцев в России

В Волгограде суд дал 5 лет колонии экс-полицейскому за 588 незаконных мигрантов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего полицейского по фамилии Потапов, организовавшего канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статьям 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с использованием служебного положения») и 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Ему также назначен штраф в 200 тысяч рублей. Он лишен права занимать должности на госслужбе сроком три года. Суд конфисковал с его банковского счета 20 тысяч рублей. Потапов был взят под стражу в зале суда.

Суд установил, что он на посту инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции №1 управления МВД по Волгограду с августа 2022-го по март 2023 года вносил недостоверные сведения в уведомления о прибытии иностранного гражданина, трудовые договоры и в данные о работодателях. В результате на территории Волгоградской области легализовались 588 граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также Потапов получил взятку в 20 тысяч рублей за незаконную постановку на миграционный учет иностранцев.

Он частично признал вину в совершении преступлений.

Ранее 5 июля сообщалось, что в Воронежской области проводится проверка в отношении полицейских, покрывавших нарушения миграционного законодательства нелегалов, которые за это бесплатно трудились на их дачах.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      Обнаружен способ подавить неизлечимый рак

      Житель Якутии выиграл в лотерею миллион рублей

      В МИД Венгрии отреагировали на критику из-за визита Орбана в Москву

      Бывшая возлюбленная Тимати отреагировала на скандал Анастасии Решетовой и Алсу

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше