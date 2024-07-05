Российские полицейские попались из-за трудившихся на их дачах мигрантов

В Воронежской области мигранты трудились на дачах полицейских, идет проверка

В Воронежской области проводится проверка в отношении полицейских, покрывавших нарушения миграционного законодательства нелегалов, которые за это бесплатно трудились на их дачах. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, о существовавшей три месяца криминальной схеме рассказал на допросе 52-летний гражданин Узбекистана по имени Рахимжон, в отношении которого возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. По его словам, у него была договоренность с местными полицейскими о том, что он отправляет к ним работать на дачных участках земляков, а те взамен не привлекают приезжих к ответственности за нелегальное пребывание на территории России.

После признаний Рахимжона в региональном управлении МВД начата проверка, неустановленным пока сотрудникам полиции грозят статьи о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

31 мая сообщалось, что следователи задержали бывшего замглавы управления МВД России по Тульской области по подозрению в причастности к организации незаконной миграции.