Житель российского региона изнасиловал пожилую тещу с деменцией

В Челябинской области мужчину обвиняют в изнасиловании пожилой тещи

Жителя Челябинской области обвинили в изнасиловании 90-летней пенсионерки. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Куса. По данным источника, жена подозреваемого заперла пожилую мать с деменцией на замок. После этого мужчина зашел в комнату и изнасиловал пенсионерку. Супруга, узнав о произошедшем, сразу обратилась в полицию.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело. Ura.Ru запросило комментарий в пресс-службе регионального Следственного комитета России, в ведомстве уточняют информацию.

Ранее в Салехарде двое местных жителей отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой.