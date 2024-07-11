Аферисты в соцсетях обманули доверчивых россиянок на 5,5 миллиона рублей и попали под суд

В Кузбассе трое мужчин, похитивших у женщин 5,5 млн рублей, пойдут под суд

В Кузбассе завершено расследование в отношении троих местных жителей, которые знакомились в социальных сетях с доверчивыми женщинами из разных регионов и обманули их на 5,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчины были задержаны в декабре 2022 года. Полицейские установили 98 криминальных эпизодов. Все трое фигурантов обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Все материалы переданы в Центральный районный суд города Кемерово.

По данным правоохранителей, в 2019 году один из задержанных придумал мошенническую схему по хищению денег у женщин. Для этого он привлек отца и брата. Мужчины регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях под видом иностранцев и рассылали письма женщинам, которые хотели найти спутника жизни. Спустя некоторое время после знакомства злоумышленники сообщали, что направили посылку с подарком, но, чтобы ее получить, женщина должна оплатить таможенный сбор и курьерскую доставку. Потом другой соучастник отправлял ей банковские реквизиты, куда необходимо перевести деньги.

По информации официального представителя МВД России, обещанные подарки женщины не получали. При этом аферисты продолжали требовать с них деньги на дополнительные расходы. Когда потерпевшие понимали, что их обманули, злоумышленники блокировали их на сайте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отбывающий условный срок 37-летний брачный аферист убедил подругу взять для него десять кредитов на общую сумму два миллиона рублей для инвестиции в его «бизнес».

