Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:47, 11 июля 2024Силовые структуры

Аферисты в соцсетях обманули доверчивых россиянок на 5,5 миллиона рублей и попали под суд

В Кузбассе трое мужчин, похитивших у женщин 5,5 млн рублей, пойдут под суд

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кузбассе завершено расследование в отношении троих местных жителей, которые знакомились в социальных сетях с доверчивыми женщинами из разных регионов и обманули их на 5,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчины были задержаны в декабре 2022 года. Полицейские установили 98 криминальных эпизодов. Все трое фигурантов обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Все материалы переданы в Центральный районный суд города Кемерово.

По данным правоохранителей, в 2019 году один из задержанных придумал мошенническую схему по хищению денег у женщин. Для этого он привлек отца и брата. Мужчины регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях под видом иностранцев и рассылали письма женщинам, которые хотели найти спутника жизни. Спустя некоторое время после знакомства злоумышленники сообщали, что направили посылку с подарком, но, чтобы ее получить, женщина должна оплатить таможенный сбор и курьерскую доставку. Потом другой соучастник отправлял ей банковские реквизиты, куда необходимо перевести деньги.

По информации официального представителя МВД России, обещанные подарки женщины не получали. При этом аферисты продолжали требовать с них деньги на дополнительные расходы. Когда потерпевшие понимали, что их обманули, злоумышленники блокировали их на сайте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отбывающий условный срок 37-летний брачный аферист убедил подругу взять для него десять кредитов на общую сумму два миллиона рублей для инвестиции в его «бизнес».

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Конгресс США поддержал снятие с ВСУ ограничений на удары по России

      Кулеба анонсировал откровенный разговор Зеленского с Байденом

      Обвиненному в растрате миллионов рублей ректору российского вуза нашли замену

      Тарасова заступилась за Пугачеву

      Уехавший в Швейцарию телеведущий пожаловался на одну особенность страны

      Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

      В России снизились вредные выбросы

      39-летняя Кэти Перри снялась топлес для обложки альбома

      СК получил данные об Интернациональном легионе теробороны Украины

      Казахстан подтвердил желание избавиться от российских ценных бумаг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше