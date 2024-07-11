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15:26, 11 июля 2024Мир

Байдена уличили в оттягивании внимания от НАТО

Politico: на саммите НАТО гостей больше заботит состояние Байдена

Фото: Imago / Bloomberg / MediaPunch / Globallookpress.com

Чиновники НАТО обеспокоены повышенным вниманием на саммите альянса в Вашингтоне к президенту США Джо Байдену и его состоянию вместо обсуждения вопросов самой организации. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Очень странное чувство — быть в Европе, слушать президента США и все больше волноваться о том, что он может отойти от сценария, а не радоваться факту, что выступает лидер свободного мира. Ты беспокоишься, знает ли он, в каком направлении идет, или упадет ли, или что забудет, или скажет ли "Северная Корея", подразумевая "Южную Корею"», — рассказал один из европейских дипломатов.

При этом он подчеркнул, что на саммите практически не обсуждается вопрос будущего Североатлантического альянса в случае избрания экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, сами американцы лишь хотят от саммита «фотосессии Байдена с союзниками» и не поднимают более важных вопросов о НАТО.

Ранее газета Associated Press сообщила, что в администрации Байдена возник хаос из-за его выступления на дебатах 27 июня. В частности, неуверенное выступление Байдена привело к «необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между ним и демократами и вопросам о присутствии его сына Хантера в Белом доме».

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      Максим Габриелян
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