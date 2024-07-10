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22:21, 10 июля 2024Мир

В Белом доме возник хаос из-за выступления Байдена

AP: в Белом доме возник хаос из-за выступления Байдена на дебатах 27 июня

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

В Белом доме возник хаос из-за выступления президента США Джо Байдена на дебатах 27 июня. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», — говорится в материале издания.

Неуверенное выступление Байдена привело к необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между ним и демократами и вопросам о присутствии его сына Хантера в Белом доме. Автор статьи отмечает, что это побудило сотрудников администрации анонимно высказать свои опасения по поводу способности президента выполнять свою работу.

«Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверями размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться», — резюмирует издание.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих.

Сам Джо Байден пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства. Он добавил, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с выборов.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

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      Марина Совина
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