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15:41, 11 июля 2024Ценности

Дизайнер Джорджо Армани назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе

Дизайнер Джорджо Армани: женщинам необходимы базовые футболки и длинные пальто

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани в день своего 90-летия назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе. Интервью с ним публикует французская версия Vogue.

По словам дизайнера, девушкам обязательно следует приобрести пиджак, удобный брючный костюм и базовую футболку. Кроме того, он внес в список длинные пальто и женственные блузки.

Армани также дал совет начинающим модельерам. «Найдите свой голос. Если вам есть что сказать, скажите это. Но скажите по-своему. И верьте в себя», — призвал кутюрье.

В марте американский модельер и предприниматель Томми Хилфигер также назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе.

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      Алина Гостева
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