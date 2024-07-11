Дизайнер Джорджо Армани назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе

Дизайнер Джорджо Армани: женщинам необходимы базовые футболки и длинные пальто

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани в день своего 90-летия назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе. Интервью с ним публикует французская версия Vogue.

По словам дизайнера, девушкам обязательно следует приобрести пиджак, удобный брючный костюм и базовую футболку. Кроме того, он внес в список длинные пальто и женственные блузки.

Армани также дал совет начинающим модельерам. «Найдите свой голос. Если вам есть что сказать, скажите это. Но скажите по-своему. И верьте в себя», — призвал кутюрье.

В марте американский модельер и предприниматель Томми Хилфигер также назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе.