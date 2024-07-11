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17:22, 11 июля 2024Силовые структуры

Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

В КЧР главу «Водоканала» обвинили в превышении полномочий и завышении тарифов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) передала в суд дело бывшего главы местного «Водоканала» Хусея Чекунова. Об этом в четверг, 11 июля, cообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованном повышении цен. С апреля 2018 года по апрель 2020-го он подписал тарифные заявки на 2019-2021 годы, отразив в них недостоверные сведения о запланированных расходах, учитываемых при формировании тарифов. В результате фабрикации документов были установлены завышенные тарифы на питьевое водоснабжение.

Ущерб для потребителей составил 175 миллионов рублей. С «Водоканала» за несуществующие услуги и товары было списано 64 миллиона рублей. Дело направлено в Черкесский городской суд.

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      Владимир Седов
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