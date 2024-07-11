Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

В КЧР главу «Водоканала» обвинили в превышении полномочий и завышении тарифов

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) передала в суд дело бывшего главы местного «Водоканала» Хусея Чекунова. Об этом в четверг, 11 июля, cообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованном повышении цен. С апреля 2018 года по апрель 2020-го он подписал тарифные заявки на 2019-2021 годы, отразив в них недостоверные сведения о запланированных расходах, учитываемых при формировании тарифов. В результате фабрикации документов были установлены завышенные тарифы на питьевое водоснабжение.

Ущерб для потребителей составил 175 миллионов рублей. С «Водоканала» за несуществующие услуги и товары было списано 64 миллиона рублей. Дело направлено в Черкесский городской суд.