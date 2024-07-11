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15:34, 11 июля 2024Силовые структуры

ФСБ отправила под арест собиравшегося воевать за Украину россиянина

Суд арестовал жителя Крыма, готовившегося воевать против России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Киевский суд Симферополя арестовал жителя поселка Симеиз городского округа Ялты, собиравшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчине 1987 года рождения вменяется статья 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). По данным следствия, он в интернете вышел на связь с представителями запрещенной в России террористической организации, чтобы вступить в ее состав и воевать за Украину. Крымчанин получил инструкцию по вступлению в состав военного формирования.

Во время обыска сотрудники ФСБ нашли у него дома переписку с куратором, изъяли компьютер и средства связи.

Ранее 11 июля сообщалось, что во Владимирской области ФСБ задержала фотоагента, планировавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он публиковал в интернете посты с призывами к совершению терактов в России. После этого с ним связались украинские вербовщики.

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      Любовь Ширижик
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