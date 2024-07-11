ФСБ отправила под арест собиравшегося воевать за Украину россиянина

Суд арестовал жителя Крыма, готовившегося воевать против России

Киевский суд Симферополя арестовал жителя поселка Симеиз городского округа Ялты, собиравшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчине 1987 года рождения вменяется статья 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). По данным следствия, он в интернете вышел на связь с представителями запрещенной в России террористической организации, чтобы вступить в ее состав и воевать за Украину. Крымчанин получил инструкцию по вступлению в состав военного формирования.

Во время обыска сотрудники ФСБ нашли у него дома переписку с куратором, изъяли компьютер и средства связи.

Ранее 11 июля сообщалось, что во Владимирской области ФСБ задержала фотоагента, планировавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он публиковал в интернете посты с призывами к совершению терактов в России. После этого с ним связались украинские вербовщики.