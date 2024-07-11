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11:26, 11 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала в аэропорту россиянина с 28 килограммами золота под одеждой

В Махачкале задержали россиянина, спрятавшего под одеждой 28 килограммов золота

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ задержала в аэропорту Махачкалы россиянина, пытавшегося провести под одеждой 28 килограмм золота. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, контрабандист спрятал 54 кустарно изготовленных слитка золота в специальном корсете. Общая сумма изъятого оценивается в 142 миллиона рублей. Россиянину предстоит ответить по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2023 года Федеральная таможенная служба России сообщила о зафиксированном увеличении объемов вывоза золота из России.

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      Владимир Седов
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